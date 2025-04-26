أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 26-4-2025 في بورصة الدواجن.. تحديث جديد

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 26-4-2025 تراجعًا في سعر الكيلو داخل بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحلات المختلفة للمستهلك، حيث تشهد أسعار الفراخ بمختلف أنواعها البيضاء والساسو والبلدي تحديثات يومية خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الفراخ اليوم السبت في بورصة الدواجن والأسواق

وفيما يلي آخر تحديث لسعر كيلو الفراخ اليوم السبت على مستوى بورصة الدواجن «سعر بيع الدواجن في المزارع»، أو بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء «سعر بيع الدواجن في المحلات».

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزرعة والمحلات

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت في المزرعة بعد تراجعها إلى 78 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعرها في المحلات والأسواق ما بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو الواحد، بتراجع قيمته جنيهان في سعر الكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في المزرعة والمحلات

أما سعر الفراخ الساسو اليوم السبت في المزرعة فسجل نفس التراجع ووصل إلى 78 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعر الساسو في المحلات والأسواق ما بين 83 إلى 93 جنيهًا للكيلو الواحد، بتراجع قيمته جنيهان أيضًا في سعر الكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في المحلات للمستهلك.. آخر تحديث

وعن أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت في آخر تحديث لها، فسجلت في الأسواق والمحلات للمستهلك 118 جنيهًا للكيلو الواحد.