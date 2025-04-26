حالة الطقس اليوم السبت.. شبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 28 درجة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب

حالة الطقس اليوم السبت

وعن حالة الطقس اليوم السبت، فمن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس غائم على معظم الأنحاء

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية غلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.