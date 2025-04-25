حالة الطقس اليوم الجمعة.. شبورة كثيفة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 28 درجة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، ليسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أبريل

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس غائم على معظم الأنحاء

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى حالة السحب اليوم، ليكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد والصحراء الغربية: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.