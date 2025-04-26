يسرا وباسم سمرة في حفل زفاف ابنة شقيق الزعيم عادل إمام (صور)

كتبت : أميرة عزالدين

يقام حاليا حفل زفاف نور ابنة المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عال إمام، والمقام بإحدى الفيلل بالصحراوي ويتوافد خلاله عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع للاحتفال بحفل زفاف نور، وهي الابنة الثانية للمنتج عصام إمام، بعدما احتفل بزواج شقيقته العام قبل الماضي بحضور الزعيم عادل إمام.

أبرز حضور حفل زفاف ابنة شقيق الزعيم عادل إمام

حرص على حضور حفل زفاف ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام ابن الزعيم عادل إمام، يسرا، لبلبة، خالد زكي، باسم سمرة، وآخرون، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين إلي جانب نجوم الطرب والغناء لاحياء الحفل الليلة.

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

كان المنتج عصام إمام كشف لـ«الوطن» في الساعات الماضية، حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام ودخوله إلي العناية المركزة، نافيا ما يجري تردده من شائعات، مشددا على أن جميعهم يريدون كسب الشهرة من اسم الزعيم عادل إمام، مظمئنا الجمهور على حالته الصحية وأنه بخير.