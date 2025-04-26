أحمد موسى: جمهور الأهلي كان يريد الفرحة.. ويجب غلق صفحة الخسارة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جمهور الأهلي كان محقا في رغبته بالفرح والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مواجهة صن داونز، مشيرا إلى أن اللاعبين أنفسهم الذين أسعدوا الجماهير بالبطولات في الماضي، لا يجب هدمهم بسبب خسارة واحدة.

ودعا «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى غلق صفحة المباراة، موضحا أن هناك حالة شماتة غريبة، وكأن البعض مولود في جنوب أفريقيا، مشددًا على أن كرة القدم لا تعرف فوزًا دائمًا أو خسارة دائمة.

وتعليقا على فرصة بن شرقي الضائعة، قال إنه لو كان مكان اللاعب لأحرز الهدف بسهولة، مؤكدا أن الكرة كانت تحتاج إلى تسديدة بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة، خاصة أنها جاءت في الدقيقة 96، وكان يمكن أن تحسم اللقاء.

واختتم بأن الحفاظ على الفريق واجب، مطالبا مجلس إدارة الأهلي بالتركيز على المستقبل، خاصة مع وجود مكاسب مالية منتظرة من المشاركة في كأس العالم للأندية.