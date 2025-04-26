محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي لبلادنا

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل تحت حكم الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو تسعى لتغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني.

إسرائيل ترى في الوضع الديموغرافي الفلسطيني تهديدًا أكبر من التهديد النووي الإيراني

وأوضح مطاوع، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن إسرائيل بدأت عدوانها على غزة منذ عام ونصف، وهو ما يعكس تغييرًا هيكليًا في السياسة الإسرائيلية، مضيفًا أن الهدف الرئيسي هو تقليل عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترى في الوضع الديموغرافي الفلسطيني تهديدًا أكبر من التهديد النووي الإيراني.

وأشار إلى أن إسرائيل ناقشت في مؤتمر «هيرسيليا» عام 2001، التحديات التي تواجهها، وكان التهديد الديموغرافي الفلسطيني هو الأكثر أهمية، لافتًا إلى أن الفلسطينيين نجحوا في مضاعفة عددهم رغم التحديات، وهو ما دفع إسرائيل لمحاولة تغيير هذه المعادلة من خلال تدمير قطاع غزة والنظر في خطط تهجير جديدة، مؤكدًا أن هذا المشروع بات أمرًا علنيًا في السياسة الإسرائيلية، وهو ما يتطلب وعيًا فلسطينيًا لمواجهة هذه المخططات.