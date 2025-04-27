موعد صرف معاشات شهر مايو لـ11.5 مليون مواطن مستفيد.. متى تُصرف الزيادة؟

تبدأ جميع البنوك الحكومية والبريد المصري خلال الـ72 ساعة المقبلة صرف معاشات شهر مايو 2025، لـ 11.5 مليون مواطن مستفيد ومُستحق، وذلك عبر المنافذ التي أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحتها للصرف.

موعد صرف معاشات شهر مايو

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنّ موعد صرف معاشات شهر مايو سيكون يوم الخميس الموافق 1 من مايو 2025، وذلك من خلال منافذ الصرف الآتية على مدار الساعة:

منافذ الصرف المتاحة لأصحاب المعاشات

1- منافذ شركات فوري.



2- جميع البنوك العاملة في مصر.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

موعد الزيادة لأصحاب المعاشات والمستفيدين

وعن تفاصيل الزيادة الجديدة التي ينتظرها أصحاب المعاشات ستكون في بداية العام المالي الجديد والتي تكون في شهر يوليو المُقبل 2025 بواقع زيادة قدرها 15% كحد أقصى.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت في شهر يناير من العام الجاري خلال بيان لها، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات ليكون الأدنى 1495 جنيهًا، والأقصى يصل لـ11600 جنيه، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.