قرار جديد بشأن امتحان التربية الرياضية الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية

قرار جديد بشأن امتحان التربية الرياضية الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية

قرار جديد بشأن امتحان التربية الرياضية الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم، بشأن امتحانات الترم الثاني 2025 في مادة التربية الرياضية العملي لجميع الصفوف الدراسية بكل المراحل التعليمية.

امتحانات التربية الرياضية الترم الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه قد تقرر رسميا عقد امتحانات الترم الثاني 2025 في مادة التربية الرياضية العملي قبل أسبوعين على الأقل من امتحانات آخر العام، وذلك لجميع الصفوف الدراسية للمراحل التعليمية للعام الدراسي 2024 / 2025.

توثيق امتحانات الترم الثاني

وطالبت «التعليم»، جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توثيق امتحانات الترم الثاني 2025 في مادة التربية الرياضية العملي بالصور، وإرسالها لموجهي العموم ومدير عام تنمية مادة التربية الرياضية بالوزارة.

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