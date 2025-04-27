فيلم فار بـ 7 ترواح يتراجع إلى المركز الأخير في السينما.. باع 46 تذكرة فقط
فيلم فار بـ 7 ترواح يتراجع إلى المركز الأخير في السينما.. باع 46 تذكرة فقط
كتب: بسمة شطا
قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم فار بـ 7 ترواح جاء يوم أمس السبت في المركز الخامس والأخير، حيث باع 46 تذكرة بنحو 6 آلاف و192 جنيها فقط لا غير.
فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم سليمان عيد وإدوارد ومحمود حافظ وأحمد فتحي وإبراهيم السمان، وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا.