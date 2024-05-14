كندا تفتح أبوابها للعمال المصريين.. التأشيرة مجانا والتقديم ينتهي خلال أيام.. عاجل

تسعى الحكومة الكندية إلى استقطاب العمال المهرة من جميع الدول بما في ذلك مصر، إلى المناطق الريفية والنائية في كندا، حيث تعاني من نقص في القوى العاملة، ما دفع البلاد إلى فتح أبوابها أمام استقبال العمالة بتأشيرة مجانية، بحسب ما ذكرته شبكة «canada.ca».

فرصة عمل في كندا

ويعتبر برنامج الهجرة الريفية والشمالية فرصة رائعة للسفر إلى كندا مجانًا، ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الحصول على تأشيرة إقامة دائمة في كندا، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية تكاليف السفر والإقامة، ومساعدة في التوطين في كندا.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» شروط التقديم والموعد النهائي للتقديم، وكيفية التقديم وتأتي كالتالي:

شروط التقديم للسفر إلى كندا بالمجان

يجب توفر الشروط التالية للتقديم على البرنامج:

- على المتقدم أن يحصل على عرض عمل من جهة عمل في منطقة ريفية أو نائية في كندا.

- يكون مؤهلاً للعمل في المهنة المطلوبة.

- يجيد التحدث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بطلاقة.

ما هي المميزات التي ستقدمها الحكومة الكندية

- دعم مالي من الحكومة الكندية، لتغطية تكاليف السفر والإقامة لفترة تصل إلى عام واحد.

- مساعدة في البحث عن سكن مناسب في كندا.

- دعم في التسجيل في برامج تعليمية أو تدريبية.

- مساعدة في التكيف والاستقرار في المجتمع الكندي.

طريقة التقديم وموعد الانتهاء

- يمكن للراغبين في التقديم للبرنامج الوطني الكندي الحصول على المعلومات اللازمة، وتقديم طلباتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية من هنـــــــــــــــا.

- من المقرر أن تنتهي هذه الخدمة يوم 31 مايو 2024.

ويوجد 26 برنامجًا للهجرة الريفية والشمالية في كندا، تغطي كافة المحافظات والأقاليم، تتفاوت متطلبات كل ببرنامج، ولكن بشكل عام، يتطلب جميع البرامج أن يحصل المتقدم على عرض عمل من صاحب عمل في منطقة ريفية أو نائية في كندا، يمكن للراغبين العثور على معلومات حول برامج الهجرة الريفية والشمالية عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية.