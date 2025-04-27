نمل الجحيم.. اكتشاف أقدم حفرية لنملة في التاريخ

كتبت: منة الصياد

اكتشاف علمي جديد أثار دهشة وذهول العلماء بعد العثور على أقدم نملة في العالم بالكشف عن الأحفورة الخاصة بها، بشمال شرق البرازيل والتي يقدر عمرها بـ133 مليون عام، وهو ما يجعلها الأقدم في تاريخ الأحفوريات الخاصة بعالم النمل.

معلومات عن نمل الجحيم

تنتمي الأحفورة التي عُثر عليها لما يُعرف بـ«نمل الجحيم»، وذلك بسبب شكل فكها الغريب الذي يشبه المنجل وموجه إلى أعلى، حيث تُظهر الخصائص التشريحية لهذا النمل بأنه كان بمثابة صيادًا مفترسًا، وكان من أكثر المجموعات الحيوانية هيمنة بيئيًا على الأرض، بحسب موقع «current-biology» العالمي.

وتشكلت تلك الفصيلة من النمل خلال الأحداث العالمية التي وقعت في أواخر العصر الطباشيري، وحتى الوقت الجاري تعتبر هي الأقدم في سجل النمل الأحفوري المحفوظ من الكهرمان داخل رواسب عديدة بفرنسا وكندا وميانمار.

وازدهر نمل الجحيم لفترات طويلة بالعديد من البيئات المختلطة، واستمرت في توسع مستعمراتها في أعقاب العصر الطباشيري.

تفاصيل الاكتشاف

يمثل هذا الاكتشاف العلمي العثور على أحفورة أقدم نملة بلا منازع معروفة للعلم، حيث يُظهر التصوير المقطعي الدقيق المطبق على التحليل التطوري للنمل المبكر، أن هذا النوع المكتشف وثيق الصلة بنمل الجحيم الموجود فقط في الكهرمان البورمي.

وقبل العثور على تفاصيل هذا الكشف، كان يتم حفظ الأحفورة ضمن مجموعة غير موثقة في متحف علم الحيوان بجامعة ساو باولو بالبرازيل، وهو ما يُبرز أهمية فحص المجموعات القديمة بدقة والعمل على كشف ودراسة جميع تفاصيلها.