«العدل» تمنح بعض العاملين بمشروع المحاجر في القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي

«العدل» تمنح بعض العاملين بمشروع المحاجر في القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي

«العدل» تمنح بعض العاملين بمشروع المحاجر في القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 1522 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 93 في 27 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول لبعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وهم:

0000000000

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا