«العدل» تمنح بعض العاملين بمشروع المحاجر في القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 1522 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد 93 في 27 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول لبعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة بعد بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وهم: