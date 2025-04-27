فيلم نجوم الساحل في المركز الثاني بالسينما.. كم حقق إيرادات؟

يتنافس فيلما نجوم الساحل للفنان أحمد داش والصفا الثانوية بنات للفنان علي ربيع، على المركزي الثاني والثالث في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم نجوم الساحل جاء يوم أمس السبت في المركز الثاني، محققًا إيرادات بلغت نحو 118 ألفًا و916 جنيهًا فقط لا غير، أما فيلم الصفا الثانوية بنات جاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 99 ألفًا و735 جنيهًا.