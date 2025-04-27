ضبط عنصرين إجراميين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط في أسيوط، بعد ورود معلومات وتحريات تؤكد تورطهما في إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 12 فرد محلي، 2 خزينة، أجزاء أسلحة، والأدوات المستخدمة في التصنيع. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الأسلحة غير المرخصة وحماية المجتمع.