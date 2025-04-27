ضبط المتهمين بمقتل شخص في القاهرة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل شخص في القاهرة، بعد تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من إحدى السيدات بشأن تغيب زوجها عقب خروجه من مسكنهما.

عقب الفحص، جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما، اعترفا باستدراج المجني عليه نظرا لصداقته بأحدهما، بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بالسيارة التي يعمل عليها كسائق.

وعقب وصولهما، قام أحدهما بتخدير المجني عليه بواسطة عبوة مشروب بها أقراص منومة، ولدى فقدانه الوعي، دفعاه من أعلى إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، وجرى العثور على جثة المجني عليه، وضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، بالإضافة إلى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية، الذي تم ضبطه أيضًا.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين على القانون وحماية المواطنين.