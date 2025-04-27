ضبط 44 ألفا و790 مخالفة مرورية في عدة حملات

ضبط 44 ألفا و790 مخالفة مرورية في عدة حملات

ضبط 44 ألفا و790 مخالفة مرورية في عدة حملات

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والميادين، والحد من وقوع الحوادث، حيث تمكنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، من ضبط 44790 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ومن بين المخالفات المضبوطة، تم تسجيل 777 مخالفة سير بدون تراخيص، إضافة إلى ضبط 15 دراجة نارية مخالفة. كما كشفت الحملات عن 32800 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وهو ما يعكس جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للقيادة المتهورة

كما تم رصد 16 مخالفة موقف عشوائي، إلى جانب 704 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامة السائقين والمواطنين. كذلك، تم ضبط 20 مخالفة شروط التراخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط حركة المرور وتحقيق الانضباط على الطرق.

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