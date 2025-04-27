رابط النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2025 لشهر أبريل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025، لشهر أبريل، وذلك للتدريب على الامتحانات وشكل الأسئلة مع قرب امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2024 والمقرر أن انطلاقها يونيو المقبل، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025

ونشرت وزارة التعليم اليوم النماذج الاسترشادية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2025 عبر هذا الرابط، مشيرا إلى أنه سيتم حل هذه النماذج عبر قناة مدرستنا 3 في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

نماذج اللغة العربية

وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت أمس النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة على هذا الرابط، وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية والفنية وعدد الأسئلة والدرجات، حتى يتمكن الطلاب على التدريب الجيد على شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة 2025، كبروفة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024/2025.