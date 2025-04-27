محافظ الدقهلية يجري حركة تنقلات جديدة للمحليات في مختلف الأماكن

كتب: آية حسنين

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، بهدف شغل الأماكن الشاغرة والناتجة عن الحركة الأخيرة للسيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حركة تنقلات جديدة في الدقهلية

وأضاف محافظ الدقهلية أن الحركة تأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للمجتهدين من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المجتهدين وتصعيدهم لتولي مواقع وظيفية أعلى، كما تحقق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.



وقال «مرزوق»، إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين.



وتابع محافظ الدقهلية أن الحركة تأتي أيضا لتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

تغييرات جديدة في المحليات بالدقهلية



هذا وتضمنت الحركة ندب أحمد محمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، ومحمد أمين الدمرداش رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، والسعيد أحمد محمد أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، وطارق جاد ابراهيم شحاته نائب رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وأحمد ماهر طه محمود نائب رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة.