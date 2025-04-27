وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء في جزر القمر، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره محمد مباي، عن استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بدعم جهود التنمية في الدول الشقيقة في القارة الأفريقية، مؤكدا أهمية بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات جديدة تخدم المصالح المشتركة.

كما تناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات في البحر الأحمر، فضلًا عن التنسيق في إطار الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يخدم المصالح المشتركة فى العديد من الملفات.

من جانبه، أعرب وزير خارجية جزر القمر عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في دعم قضايا القارة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، والاستفادة من الخبرات المصرية في دعم برامج التنمية الوطنية في جزر القمر.