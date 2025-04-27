«تموين الفيوم»: زيادة كميات القمح الموردة للصوامع إلى 40 ألف طن

كتب - أسماء أبو السعود

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، زيادة إجمالي الكميات الموردة إلى صوامع وشون المحافظة، بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أنّ توريد القمح يزداد اليوم تلو الآخر بزيادة الحصاد وكلما اقتربت ذروة موسم القمح، مؤكدة أنّ رفع سعر التوريد شجع المزارعين على التوريد للصوامع بصورة اختيارية دون توجيههم.

وأشار إلى أنّ الصوامع والشون تفتح أبوابها يوميًا من الصباح وحتى المساء لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، مع صرف مستحقات المزارعين بالتنسيق مع الزراعة بحد أقصى خلال 48 ساعة من توريد القمح للصوامع.

تفاصيل توريد القمح 2025

وكشف سامح شبل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح منذ بداية الموسم وحتى أمس الموافق السبت 26 أبريل 2025 بلغ نحو 39 ألفًا و999 طنا و762 أردبا.

وأوضح أن زيادة الكميات الموردة ضمن موسم توريد القمح 2025 خلال يوم واحد بلغت قرابة 5 آلاف طن، إذ كان الرصيد في جهات التوريد الثلاث نحو 35 ألفًا و215 طنا و194 أردبا، كما تم استقبال نحو 4 آلاف و784 طنًا و568 أردبا أمس، وبذلك يرتفع الإجمالي لنحو 40 ألف طن.

الصوامع تستقبل النسبة الأكبر

وأشار مدير تموين الفيوم إلى أنّ الكميات الموردة تتوزع ما بين شركة مطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع كالآتي:

شركة مطاحن مصر الوسطى: بلغ إجمالي ما تم توريده نحو 17 ألفًا و794 طنا و205 أردب.

البنك الزراعي المصري: بلغ إجمالي ما تم توريده نحو 4 آلاف و98 طنًا و130 أردبا.

الشركة المصرية القابضة للصوامع: بلغ إجمالي ما تم توريده نحو 18 ألفًا و107 أطنان و427 أردبا.

سعر أردب القمح 2025

وأضاف إن سعر أردب القمح هذا العام سجل زيادة نحو 200 جنيه عن العام المنصرم، رغم انخفاض أسعار القمح عالميًا، وذلك دعمًا للمزارع المصري، موضحًا إنّ أعلى درجة نقاوة بلغ سعر الأردب بها نحو 2200 جنيه، والمتوسط نقاوة نحو 2150 جنيها، والأقل درجة نقاوة نحو 2100 جنيه.