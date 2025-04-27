«كجوك»: التمويلات الإنمائية تعزز قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.

وقال وزير المالية، في لقائه مع وفد بنك «ستاندرد تشارترد» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة في ظل التحديات العالمية الراهنة.



أضاف وزير المالية أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار في تعزيز مسار الانضباط المالي من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.



وأوضح أنَّ نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا 2.5%من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى 6.3%.