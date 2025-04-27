أول ظهور لبنات الفنان محمد إمام (صور)

كتب : بسمة شطا

خطف الفنان محمد إمام الأنظار اليه بشكل كبير في أثناء تواجده أمس السبت بحفل زفاف ابنة عمه المنتج عصام إمام، الذي احتفل به وسط حضور كبير من الفنانين والأهل والأصدقاء.

أول ظهور لبنات الفنان محمد إمام

وتواجد الفنان محمد إمام في حفل الزفاف برفقة زوجته وكذلك بناته، إذ كان هذا هو الظهور الأول لهم أمام الكاميرات ليرى الجمهور حفيدات الزعيم عادل إمام للمرة الأولى.

وبجانب الفنان محمد إمام كان هناك حضور كبير من الفنانين من بينهم شقيقه المخرج رامي إمام والفنانة يسرا واسعاد يونس ومجدي كامل وأشرف زكي وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين.