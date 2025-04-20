علاقة محمد إمام بفيديوهات سليمان عيد وكريم محمود عبدالعزيز.. كلمة السر

علاقة محمد إمام بفيديوهات سليمان عيد وكريم محمود عبدالعزيز.. كلمة السر

علاقة محمد إمام بفيديوهات سليمان عيد وكريم محمود عبدالعزيز.. كلمة السر

كتبت - نورهان نصرالله:

علاقة صداقة متينة لم يكسرها إلا الموت جمعت الفنان الراحل سليمان عيد ومحمود كريم عبدالعزيز، بالرغم من الفارق العمري بينهما، وانعكست تلك الكميا والصداقة، التي تعود إلى سنوات طويلة منذ طفولة كريم محمود عبدالعزيز، على الشاشة من خلال مقاطع فيديو كوميدية صنعها الثنائي حققت حالة كبيرة من النجاح على منصات التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الجمهور على نطاق واسع.

وفي لقاء سابق، أوضح الفنان الراحل سليمان عيد كواليس الفيديوهات التي جمعته بـ كريم محمود عبدالعزيز، قائلا إنّ الأمر في البداية كان اقتراح من كريم، والذي كان يرغب في ممارسة الإخراج الذي درسه في فترة من حياته، قبل أن يدخل مجال التمثيل، متابعا: «قال لي أنا عايز أخرج لك حاجات، وفعلنا في البداية قدمت فيديوهات لوحدي ومكانش هو بيظهر معايا، وبعد ما حققت الفيديوهات رد فعل حلو اقترحت عليه يظهر معايا في فيديو وقدمنا أول فيديو مع بعض (صفر المية الحالة ضنك)».

سليمان عيد

مواقف كوميدية في فيديوهات سليمان عيد وكريم محمود عبدالعزيز

وكشف سليمان عيد عن مفاجأة أن كل الفيديوهات التي صورها مع كريم محمود عبدالعزيز، كانت في مكتب الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، وتابع مازحا: «كان محمد هو الإنتاج وكنا بنقعد نزعق أنا وكريم البريك مجاش ليه، وكانت كلها أجواء هزار وضحك مكناش متخيلين رد الفعل ده».

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