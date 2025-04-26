عمر كمال يحيي حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام

كتب ياسمين محمود

أحيا مؤدي المهرجانات عمر كمال حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام، المنتج عصام إمام بحضور نجوم الفن والغناء.

وشارك عمر كمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور أنستجرام فيديو حفل الزفاف معلقا: من فرح المنتج الكبير عصام إمام شقيق الفنان الكبير الزعيم عادل إمام.. ألف مبروك للعروسين.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام الذى يقام حاليا في إحدى الفيلات على الطريق الصحراوي بحضور النجمة يسرا ولبلبة وإسعاد يونس ومحمد عادل إمام وأشرف زكى وأحمد آدم وأسامة منير، هاني رمزي، باسم سمرا.