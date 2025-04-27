«الجيزة» تحارب الغلاء بمعرض «صنع بالتعليم الفني»: منتجات غذائية وأجهزة بأسعار مخفضة

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المعرض السنوي صنع بالتعليم الفني للمدارس التجارية والزراعية والصناعية، والذي أقيم بمدرسة إمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري، ضمن فعاليات مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (كلنا واحد) لمحاربة الغلاء.

تمكين الشباب ورعاية مواهبهم

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف خلال تفقده معرض المنتجات الفنية أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، إذ يشهد تطورًا كبيرًا ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.

وأكد دور التعليم الفني في دعم جهود الدولة لمحاربة الغلاء من خلال مساهمته في توفير منتجات صناعية وزراعية بأسعار مخفضة، ما يخفف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة المعارض هو تعزيز ثقافة العمل والإنتاج بين الطلاب وربطها بسوق العمل وتسليط الضوء على منتجات طلاب المدارس خاصة التعليم الفني.

المدارس المشاركة في المعرض

وأوضح سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المعرض جاء بمشاركة 18 مدرسة بإدارات شمال الجيزة والعجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة وأكتوبر والبدرشين وأطفيح والعياط ومنشأة القناطر وضم منتجات مثل الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والأثاث والنجارة والإلكترونيات والتبريد والتكييف والزخرفة والمعادن، حضر الافتتاح العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء وممثلو الإدارات التعليمية.