في ذكرى ميلادها.. سر تحذير صلاح جاهين لـ لويس جريس قبل زواجه من سناء جميل

كتب: تقوى جميل

يحل علينا اليوم 27 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، ورحلت عن عالمنا في عام 2002، تاركةً خلفها إرثاً فنيا تنوع ما بين اعمال درامية وسينمائية ومسرحية، ونجاحات فنية استمرت لـ50 عاما، وأدوارا لا زالت حاضرة إلى يومنا هذا، فهي «حفيظة» زوجة العمدة القوية في فيلم الزوجة التانية، و«فضة المعدواي» التي تمثل رأس المال والسطوة في مسلسل الرايا البيضا، وغيرها من الشخصيات.

ذكرى وفاة سناء جميل

ففي إحدى اللقاءات التليفزيونية للفنانة سناء جميل مع الفنانة صفاء أبو السعود، ذكر زوجها الكاتب لويس جريس جميل تحذير صلاح جاهين وزملائه له قبل زواجه منها، قائلاً أنه عندما أخبر زملاءه والذي من بينهم صلاح جاهين وإحسان عبد القدوس وجمال كامل للمرة الأولى عن خبر زواجه من الفنانة سناء حميل، أخبروه ان يأخذ في حسبانه أنه سيتزوج من فنانة لها مستقبل مشرق، وأن مهمته كزوج أن يساعدها ويشجعها على استكمال هذا المشوار الفني وتحقيق المزيد من النجاحات.

زواج سعيد

وأشار إلى أنهم أخبروه أنه إذا تعامل مع هذا الزواج على أنه زوج تقليدي يبحث عن حقوقه ويعيش شخصية «سي السيد»، فإنّه سيدمر ثروة قومية وفنية هامة، وذكر أيضاً إحدى المواقف له في بداية زواجه مع صلاح جاهين، والذى شاهده في إحدى المرات خارج من عمله مرهقا ومتعبا، والذى بدوره ناداه واحتضنه، وهمس في أذنه قائلاً «أنت متزوج من إنسانة عظيمة وسيدة جليلة، خلى بالك منها وخلى بالك من نفسك»، الأمر الذى جعل « لويس» يدرك حجم المسؤولية من الزواج بفنانة بهذه الأهمية.