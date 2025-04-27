رئيس المركز الأوكراني للحوار: المفاوضات بين ترامب وزيلينسكي إيجابية

كتبت: رشا فؤاد

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنّ وجود مفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتبر أمرا إيجابيا، موضحا أن حركات الوجه والتعبير بين الطرفين وطريقة الجلوس كانت إيجابية خالية من أي امتعاض أو إشارات أو إرباك حتى نهاية الجلسة.

مفاوضات إيجابية بين ترامب وزيلينسكي

وأضاف «أبو الرب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه خلال المفاوضات بين ترامب وزيلينسكي أكد الرئيس الأوكراني أن مدة اللقاء كانت قرابة ربع ساعة، مشيرا إلى أن الوقت ليس فيه مجال للحديث حول تفاصيل الهدنة أو إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تفاوت أو غير ذلك.

تنظيم مباحثات مباشرة

وتابع: «أعتقد أن النقطة الاستراتيجية التي تم بحثها كانت حول هل أوكرانيا جاهزة للتفاوض في حال أن الجانب الروسي يشير ويصرح أنه جاهز للجلوس بدون تفاوض؟، وهل أوكرانيا مستعدة عبر جلسات التفاوض أن تعطي إشارة لروسيا أنها لن تمضي في إعادة الأراضي المحتلة كما تراها من جانبها بالشكل العسكري، وأنها ستمضي في المسار الدبلوماسي»، لافتا إلى أنه بما أن أوكرانيا قدمت ذلك خلال الربع ساعة، وروسيا أيضا قدمت ذلك بالتأكيد عبر مبعوث ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الماضية، بالتالي هناك إيجابية في الموقف الروسي والأوكراني والأمريكي، لذا على أمريكا أن تسرع بعقد مباحثات مباشرة حتى لا يعكر هذه المفاوضات من لا يرقى له أن يجد هذه التهدئة بأي حال.