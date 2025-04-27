مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: نفاد الغذاء والدواء والمياه ينذر بكارثة في غزة

كتبت: أية محسن

حذر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من الانهيار المتسارع لمنظومة العمل الإنساني في قطاع غزة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية العميقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والمجاعة والعطش.

وقال «الشوا»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الأوضاع تزداد خطورة مع اقتراب نفاد جميع الأصناف الغذائية والدوائية ومياه الشرب، مشيرا إلى أننا على بُعد أيام فقط من نفاد هذه الإمدادات الحيوية.

وتابع أن برنامج الغذاء العالمي كان وفر وجبات غذائية تغطي نحو 40% من سكان قطاع غزة عبر بعض التكيات، إلا أن هذه الوجبات ستنفد خلال أقل من أسبوع، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، خصوصا مع تزايد حالات سوء التغذية بين آلاف الأطفال.

وأكد «الشوا» أن المستشفيات والمنظومة الطبية باتت عاجزة عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين والمرضى، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمكملات الغذائية، مشيرا إلى تدهور الأوضاع المائية، حيث تتضاءل كميات المياه المتاحة بشكل خطير، ما يؤثر سلبا على الحياة اليومية وصحة المواطنين.

وأعرب عن قلقه الشديد من التداعيات البيئية الناتجة عن نقص مواد النظافة وتكرار عمليات النزوح، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أعداد الجرحى والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية اليومية، داعيا إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، محذرا من كارثة أوسع إذا استمرت الأزمة على هذا النحو.