موعد افتتاح المتحف المصري الجديد .. التفاصيل الكاملة في نقاط

يترقب الآلاف من المواطنين المحبين للآثار موعد افتتاح المتحف المصري الجديد في منطقة الرماية بالهرم محافظة الجيزة، والذي من المقرر أن يكون خلال شهر يوليو المقبل، وفقا لما حدده مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.

موعد افتتاح المتحف المصري الجديد

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن موعد افتتاح المتحف المصري الجديد، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري.

** الرئيس وافق على تحديد موعد الافتتاح 3 يوليو المقبل.

** انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

** المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير الذي ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام.

**تكليفات لعدد من الوزارات والجهات المعنية ستتم متابعتها بصورة دورية.

**وصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجيستية التي تسهم في خروج هذه الاحتفالية على أفضل وجه.

** سيتم توفير الدعم الكامل لنجاح هذه الاحتفالية.

**تذليل أي عقبات، وتقديم جميع التيسيرات للمسؤولين عن التنظيم.

** هناك استعدادات على أعلى مستوى، بداية من المطارات، والفنادق، والطرق.