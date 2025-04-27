لبنى عسل: قناة السويس خط أحمر مِلك للمصريين وليست محل تفاوض

لبنى عسل: قناة السويس خط أحمر مِلك للمصريين وليست محل تفاوض

لبنى عسل: قناة السويس خط أحمر مِلك للمصريين وليست محل تفاوض

كتبت: آية محسن

أكدت الإعلامية لبنى عسل أن قناة السويس تمثل رمزًا للسيادة الوطنية المصرية، مشددة على أنها «خط أحمر» لا يمكن المساس بها أو التفاوض حوله.

وعلَّقت «عسل» خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى رغبته في عدم دفع أموال عن مرور السفن التجارية أو العسكرية التابعة له عبر قناتي السويس وبنما، مؤكدة أن قناة السويس شُيدت بأموال ودماء المصريين، وبإرادتهم الحرة.

وأضافت أن حفر قناة السويس تم في ظروف بالغة القسوة، حيث بذل المصريون أرواحهم وجهودهم لإتمام هذا المشروع العملاق، ليكون إضافة حقيقية للدولة المصرية وقيمة اقتصادية واستراتيجية لا تقدر بثمن.

وأشارت «عسل» إلى أن مصر خاضت حروبًا ونضالات طويلة لاسترداد قناة السويس وضمان بقائها تحت السيادة المصرية الخالصة، معتبرة أن ملكية القناة للمصريين أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض، وأن تنظيم حركة الملاحة عبرها يخضع لاتفاقيات وقوانين دولية صارمة.

ولفتت إلى أن قناة السويس ستظل رمزًا للفخر الوطني، وأن مصر لن تسمح لأي طرف بمساس بسيادتها أو بحقوقها في هذا الممر الملاحي الحيوي.

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