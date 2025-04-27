«عمر مكرم» يمتلئ بالمحبين.. مشاركة واسعة في عزاء إيهاب صابر

«عمر مكرم» يمتلئ بالمحبين.. مشاركة واسعة في عزاء إيهاب صابر

«عمر مكرم» يمتلئ بالمحبين.. مشاركة واسعة في عزاء إيهاب صابر

انتهى منذ قليل، عزاء الزميل الراحل إيهاب صابر، نائب مدير تحرير جريدة الوطن، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشهد العزاء حضور الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف، وعدد كبير من الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لذويه.

وتتقدم جريدة «الوطن» بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ويمنّ على أهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

عزاء الراحل إيهاب صابرعزاء الراحل إيهاب صابرعزاء الراحل إيهاب صابرعزاء الراحل إيهاب صابرعزاء الراحل إيهاب صابر

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