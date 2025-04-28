كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر تحتفل بيوم الحصاد.. وتكرم خبراء الإعلام

كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر تحتفل بيوم الحصاد.. وتكرم خبراء الإعلام

كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر تحتفل بيوم الحصاد.. وتكرم خبراء الإعلام

احتفلت كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر بيوم الحصاد تحت رئاسة الدكتورة ولاء عقاد عميدة الكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس وخبراء الإعلام، من الصحف والقنوات والمنصات الإخبارية.

وتضمنت الاحتفالية فقرات متعددة حيث بدأت بكلمة ألقتها الدكتورة ولاء عقاد عميدة الكلية، رحبت فيها بضيوف الحفل من الأكاديميين، والإعلاميين، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطالبات الكلية.

وأكدت الدكتورة ولاء عقاد عميدة الكلية، أن هذا اليوم يعكس حصاد لعام كامل من الجهد والمثابرة من قبل كافة منسوبي قسم الإذاعة والتليفزيون من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، للإرتقاء بمستوى القسم ودعم العملية التعليمية ومواكبة تطورات سوق العمل.

وفي السياق نفسه ألقى الأستاذ الدكتور جمال النجار المؤسس الأول لقسم الصحافة والإعلام بنات بجامعة الأزهر والذي تحول إلى كلية مؤخرا، كلمة افتتاحية رحب فيها بضيوف الحفل، وتحدث عن نشأة القسم وأبرز مؤسسيه.

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عميدة الكلية تكرم خبراء الإعلام

وفي ختام الحفل قامت الدكتورة ولاء عقاد عميدة الكلية بتكريم أعضاء هيئة التدريس، وضيوف الحفل، من الأكاديميين، والإعلاميين، وأعضاء المنصة التدريبية لطالبات .

وأعرب الحضور عن سعادتهم بمستوى الطالبات متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، كما أثنوا على الجهد المبذول من قبل الكلية للإرتقاء بمستوى طالباتهن.

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