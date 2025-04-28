رامي صبرى يخطف الأنظار عالميا من أرض مصر في افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب



كتب: ياسمين محمود



خطف الميجا ستار رامي صبري الأنظار عالميا من مصر ومن داخل استاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" التي افتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتي تقام في مصر من الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.



أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري تعد مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.



وتقول كلمات الأغنية: أفريقيا .. أفريقيا .. غنوا معانا.. أفريقيا الليله بِتجمعنا.. والعالم شايف وسامعنا.. على أرض النيل اتجمعنا.. ويا أهلاً بيكم في بلدنا.. الحب ده عايش جوانا.. من أول أجداد أجدادنا.

أفريقيا وولادها السُمر حواليها.. أفريقيا غنيها معايا غنيها.. دي بلدنا الليلة العين هنا عليها متجمعين.. الليلة زينا مين.



إفريقيا وولادها السمر حواليها ..إفريقيا غنيها معايا غنيها..

دي بلدنا الليلة العين هنا عليها

متجمعين الليلة زينا مين

شجع فريقك ناديلهُ ..قوم هز الملعب غنيلهُ .. كاس البطولة السنادي ..مين اللي هيكسب ويشيلهُ ..شجع م القلب بصوت عالي ..وصل أحلامك للعالي

إفريقيا .. إفريقيا .. غنوا

وعقب الحفل حرص رامي صبري علي كتابة تعليق علي صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي معبرا عن سعادته بالحدث واهميته قائلا:" أفريقيا

مسؤلية كبيرة وشرف عظيم ليا من بلدي أم الدنيا مصر إني أكون مغني حفل افتتاح بطولة أفريقيا لسنة 2025 وأغنيتي تكون الأغنية الرسمية للبطولة ..

شكراً للشركة المتحدة على التنظيم الرائع وتحيا مصر ".

المعروف أن حفل بطولة كأس أمم إفريقيا للشياب والمؤهلة لكأس العالم يعلق في اذهان الجماهير بأغنية "إفريقيا" الشهيرة ب "بالحب اتجمعنا" التي قدمها الهضبة عمرو دياب منذ قرابة 34 عاما عندما استضافت مصر البطولة عام 1991 .



على جانب اخر تصدر رامي صبري مؤخرا تريند قائمة الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي من خلال أغنية "الحب عيبنا" التي تم عرضها ضمن الأحداث الدرامية لمسلسل ونقابل حبيب" للنجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي .



كما تصدرت أغنية "الحب عيبنا" تريند مواقع التواصل ومختلف منصات الموسيقي حيث حققت ملايين المشاهدات والاستماع بمصر والعالم.



وأغنية الحب عيبنا، من كلمات النجم كريم فهمي في أولى تجاربه كمؤلف أغاني، وألحان عمرو الشاذلي.