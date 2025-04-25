اختيار رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم

اختيار رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم

اختيار رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم

كتب: ياسمين محمود

وقع الاختيار على الفنان رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة لكأس العالم، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.

ويستعد رامي صبري لتقديم أغنية الافتتاح، التي من المقرر أن تكون مفاجأة مبهجة لملايين المتابعين للبطولة في مصر وأفريقيا والعالم.

المعروف أن حفل بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة لكأس العالم، يعلق في أذهان الجماهير بأغنية «إفريقيا» الشهيرة بـ«بالحب اتجمعنا» التي قدّمها الهضبة عمرو دياب منذ قرابة ٣٤ عامًا، عندما استضافت مصر البطولة عام 1991.

على جانب آخر، تصدّر رامي صبري مؤخرًا تريند قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي، من خلال أغنية «الحب عيبنا» التي تم عرضها ضمن الأحداث الدرامية لمسلسل «وتقابل حبيب» للنجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي.

كما تصدّرت أغنية «الحب عيبنا» تريند مواقع التواصل ومختلف منصات الموسيقى، حيث حققت ملايين المشاهدات والاستماعات في مصر والعالم.

وأغنية «الحب عيبنا» من كلمات النجم كريم فهمي، في أولى تجاربه كمؤلف أغانٍ، وألحان عمرو الشاذلي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا