اختيار رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب المؤهلة لكأس العالم

كتب: ياسمين محمود

وقع الاختيار على الفنان رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة لكأس العالم، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.

ويستعد رامي صبري لتقديم أغنية الافتتاح، التي من المقرر أن تكون مفاجأة مبهجة لملايين المتابعين للبطولة في مصر وأفريقيا والعالم.

المعروف أن حفل بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة لكأس العالم، يعلق في أذهان الجماهير بأغنية «إفريقيا» الشهيرة بـ«بالحب اتجمعنا» التي قدّمها الهضبة عمرو دياب منذ قرابة ٣٤ عامًا، عندما استضافت مصر البطولة عام 1991.

على جانب آخر، تصدّر رامي صبري مؤخرًا تريند قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي، من خلال أغنية «الحب عيبنا» التي تم عرضها ضمن الأحداث الدرامية لمسلسل «وتقابل حبيب» للنجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي.

كما تصدّرت أغنية «الحب عيبنا» تريند مواقع التواصل ومختلف منصات الموسيقى، حيث حققت ملايين المشاهدات والاستماعات في مصر والعالم.

وأغنية «الحب عيبنا» من كلمات النجم كريم فهمي، في أولى تجاربه كمؤلف أغانٍ، وألحان عمرو الشاذلي.