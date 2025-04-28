46 وظيفة شاغرة في مواني البحر الأحمر.. اعرف التخصصات والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة النقل عن عدد من الوظائف التخصيصية الجديدة في هيئة مواني البحر الأحمر، وهي وظائف مرتبطة بعدد من الشروط والخبرات المطلوبة في المتقدمين، إذ أن التقديم إلكترونيًا فقط عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف جديدة في مواني البحر الأحمر

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أنَّ آخر موعد للتقديم في وظائف مواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل سيكون يوم 26 مايو 2025، إذ يتمّ التقديم يدويًا، من خلال أوقات العمل الرسمية باسم اللواء مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك داخل مقر الأمانة الفنية للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمبنى الهيئة بالسويس بور توفيق بجوار باب 1 في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتمّ موافاة الأمانة الفنية بعدد 8 نسخ من المستندات المشار إليها.

- مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

- مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت.

- مدير إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصال.

- مدير إدارة شئون المقر.

- مدير إدارة الأمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية بميناء الغردقة.

- مدير إدارة الأمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية بميناء شرم الشيخ.

- مدير إدارة الأمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية بميناء نويبع.

- مدير إدارة الأمن الصناعي والسالمة والصحة المهنية بميناء سفاجا.

- مدير إدارة منع التلوث بميناء الغردقة.

- مدير إدارة منع التلوث بميناء شرم الشيخ.

- مدير إدارة منع التلوث بميناء نويبع.

- مدير إدارة منع التلوث بميناء سفاجا.

- مدير إدارة منع التلوث بميناء السويس.

- مدير إدارة محطة الركاب البحرية بميناء شرم الشيخ.

- مدير إدارة محطة الركاب البحرية بميناء نويبع.

- مدير إدارة محطة الركاب البحرية بميناء الغردقة.

- مدير إدارة محطة الركاب البحرية بميناء سفاجا.

- مدير إدارة محطة الركاب البحرية في ميناء السويس.

- مدير إدارة الأمن بميناء نويبع.

- مدير إدارة الامن بميناء سفاجا.

- مدير إدارة الأمن بميناء السويس.

- مدير إدارة حركة البضائع ومراقبة الأرصفة والساحات بميناء نويبع.

- مدير إدارة حركة البضائع ومراقبة الأرصفة والساحات بميناء السويس.

- مدير إدارة حركة السفن والإرشاد والتامين الملاحي بميناء نويبع.

- مدير إدارة حركة السفن الإرشاد والتامين الملاحي بميناء السويس.

- مدير إدارة الوحدات العائمة والإنقاذ والقطر ومكافحة الحريق بميناء نويبع.

- مدير إدارة الوحدات العائمة والإنقاذ والقطر ومكافحة الحريق بميناء سفاجا.

- مدير إدارة الوحدات العائمة والإنقاذ والقطر ومكافحة الحريق بميناء السويس.

- مدير إدارة الصيانة والأشغال المدنية.

- مدير إدارة المشروعات المدنية.

- مدير إدارة الاتصالألت السلكية.

- مدير إدارة اتصالات اللاسلكية والمراقبة الإلكترونية.

- مدير إدارة الورش.

- مدير إدارة المركبات.

- مدير إدارة صيانة المعدات الكهربائية.

- مدير إدارة المحطات الكهربائية.

- مدير إدارة الشئون الهندسية والاتصالات بميناء الغردقة.

- مدير إدارة الشئون الهندسية والاتصالات بميناء شرم الشيخ.

- مدير إدارة الشئون الهندسية والاتصالات بميناء سفاجا.

- مدير إدارة الشئون الهندسية والاتصالات بميناء نويبع.

- مدير إدارة الشئون الهندسية والاتصالات بميناء السويس.

- مدير إدارة الشئون المالية بميناء شرم الشيخ.

- مدير إدارة الشئون المالية بميناء نويبع.

- مدير إدارة الشئون المالية بميناء السويس.

- مدير إدارة الشئون المالية بميناء سفاجا.

- مدير إدارة الشئون المالية بميناء الغردقة.

المستندات المطلوبة في وظائف البحر الأحمر

- بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة موضح بها: (الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطاب الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

- 6 صور شخصية مقاس 6x4 حديثة خلفية بيضاء.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في العمل مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات سابقة عليه، أو عدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية (للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي.

- صحيفة حالة جنائية موجهة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات، وذلك وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.