خبير سياسي: جهود ومحاولات مصر تشكل ضغطا كبيرا على إسرائيل

كتبت: أية محسن

كشف الدكتور محمد ربيع الديهي، الخبير في العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تهدف في الأساس إلى دعم حل الدولتين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على أن هناك أهدافًا مرحلية وأخرى استراتيجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدف المرحلي هو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق هذا الهدف، عبر دعم وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالكامل، وإعادة إعمار القطاع وفقًا للرؤية المصرية التي طرحت على المستوى الدولي، ولاقت قبولاً ودعمًا دوليًا واسعًا.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن المبادرة المصرية تشمل كذلك سرعة علاج المصابين والجرحى الذين يعانون أوضاعًا صحية صعبة نتيجة تدمير البنية التحتية في القطاع، حيث تم استهداف المستشفيات بنسبة 100%، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية وزيادة أعداد الجرحى والشهداء.

وانتقد الديهي حالة الجمود الدولي تجاه الأزمة، لافتًا إلى أن بعض الدول لم تتحرك حتى الآن بالشكل الكافي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس ومحاولاته المستمرة تشكل ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال، لدفعه نحو قبول الحلول السياسية والإنسانية.