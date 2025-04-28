وظائف جديدة في وزارة السياحة.. اعرف التفاصيل والشروط

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن عدد من الوظائف الجديدة الشاغرة في وزارة السياحة، وهي وظائف قيادية تخصصية لذوي الخبرة، مؤكدة أنّ التقديم للوظائف المذكورة سيكون يدويا في مقر وزارة السياحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

7 وظائف جديدة في وزارة السياحة

وترصد السطور التالية تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة السياحة والأثار وآخر موعد للتقديم، والمستندات المطلوبة، كما يلي.

وظائف وزارة السياحة والآثار

وجاءت وظائف وزارة السياحة: «مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة، ومدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية».

المستندات المطلوبة للوظائف

أما المستندات المطلوبة فجاءت كما يلي: «سيرة ذاتية باللغة العربية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر، وأصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادات الدراسات العليا (إن وجد)، وأصل شهادات الخبرة العلمية، وبيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم، وبيان بالدورات والبرامج التدريبية الحاصل عليها في مجال الوظيفة، 6 صور شخصية حديثة (خلفية بيضاء)، وشهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل، وبيان بالإنجازات ومقترح التطويرفي مجال عمل الوظيفة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017، وصحيفة حالة جنائية حديثة ُتقدم باسم الجهة».

طرق التقديم في وظائف وزارة السياحة

وعن طرق التقديم في وظائف وزارة السياحة، يتم يدويا داخل مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية – بوزارة السياحة الآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الطابق الأول (الإدارة العامة للموارد البشرية)، مع العلم بأنّ آخر موعد للتقديم سيكون 15-5-2025 المقبل.