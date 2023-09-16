«اليوم التوظيفي المفتوح» يقدم عددا من الوظائف الشاغرة.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، ضمن اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة «أسواق القواس» وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

يأتي الإعلان ضمن مباردة «توظيف مصر»،والتي تقام في مقر مجموعة أسواق القواس بدمياط الجديدة، يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ونقدم لكم أهم الوظائف المطلوبة، والمميزات والشروط.

الوظائف المطلوبة

تطلب المبادرة عددًا من الوظائف وفقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وهي كالتالي:

- مدخل بيانات.

- كاشير.

- موظف صالة.

- أفراد أمن.

وتقدم هذه الوظائف مجموعة من المميزات الوظيفية، وهي:

- الحصول على رواتب مجزية.

- الحصول على تأمين طبي واجتماعي.

- احتوائها على نظام حوافز.

شروط الوظيفة

وأما عن الشروط فقد قدمت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عددًا من الشروط العامة، دون اشتراط مؤهل معين، وهي كالتلي:

- القدرة علي التنظيم.

- القدرة علي العمل ضمن فريق.

- جميع المؤهلات.

للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل حول الوظائف يرجى ملء الاستمارة، وإدخال عدد من البيانات المطلوبة من هنــــا.