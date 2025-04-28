أم العروسة تخطف الأنظار.. فيديو مؤثر لفاتنة التسعينات نهلة رأفت في زفاف ابنتها

أم العروسة تخطف الأنظار.. فيديو مؤثر لفاتنة التسعينات نهلة رأفت في زفاف ابنتها

أم العروسة تخطف الأنظار.. فيديو مؤثر لفاتنة التسعينات نهلة رأفت في زفاف ابنتها

كتبت: منة الصياد

حالة كبيرة من التفاعل لاقتها الفنانة المعتزلة نهلة رأفت بعد ظهورها خلال حفل زفاف ابنتها «نور» من زوجها لمنتج عصام إمام وذلك عقب سنوات طويلة لها من الغياب، إذ خطفت أنظار المتابعين بقوة نحوها والذين أشادوا بإطلالتها الجذابة التي أبرزت جمال ملامحها رغم تقدمها في العُمر.

رقصة مؤثرة لنهلة رأفت مع ابنتها

ظهرت الفنانة المعتزلة نهلة رأفت خلال أدائها رقصة مؤثرة مع ابنتها نور العروس بحفل زفافها، إذ رقصا سويًا على أغنية «أمي جنة» للفنان حسين الجسمي، وظهرت على الثنائي مشاعر التأثر الشديدة، التي تفاعل معها الحضور بقوة.

وبإطلالتها الجذابة خطفت رأفت الأنظار نحوها خلال حفل الزفاف، إذ ظهرت مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأبيض، ومصممًا من الستان اللامع بالجزء العلوي، مع وضعها «اكستنشن» على جانبي الفستان، واعتمادها تسريحة الشعر الانسيابي.

تعلقيات رواد السوشيال ميديا

حقق فيديو الرقصة المؤثرة التي جمعت الفنانة المعتزلة بابنتها حالة تفاعل واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، فأبرز ما جاء بين التعليقات: «والدتها الفنانة المعتزله نهلة رافت من جميلات الدراما في التسعينات»، «شبه إليسا»، «نهلة رأفت كانت جميلة وبقت أجمل».

جدير بالذكر أن نهلة رأفت هي واحدة من أبرز فنانات جيل الثمانينات والتسعينات، وشاركت في التمثيل بعدد من السهرات التلفزيونية والأفلام والمسرحيات، ثم اعتزلت الفن بعد زواجها من المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام.

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