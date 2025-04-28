زيادة الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 تريليون دولار في 2024 بفعل النزاعات المستمرة

بيّن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 9.4 % عام 2024، مسجلا 2.7 تريليون دولار أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة بفعل الحروب والنزاعات الممتدة في مختلف المناطق حول العالم.

زيادة إنفاق أوروبا العسكري

ووفقا للبيانات أنفقت أوروبا، متضمنة روسيا، 693 مليار دولار بزيادة +17 %، حيث خصصت موسكو 149 مليارا بزيادة بنسبة 38% بينما رفعت أوكرانيا إنفاقها 2.9% إلى 64.7 مليار دولار، ما يعادل 34% من ناتجها المحلي.

وتقدمت ألمانيا بتسجيلها زيادة نسبتها 28 % لتصل إلى 88.5 مليار دولار، متقدمة لأول مرة كأكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية، في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة الصدارة بإنفاق 997 مليار دولار (+5.7 %)، ما يعادل 37% من الإجمالي العالمي و66% من موازنات الناتو؛ وقد حققت 18 دولة عضوة عتبة 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي عام 2024.

زيادة إنفاق إسرائيل عسكريا

وفي الشرق الأوسط، حققت إسرائيل أكبر قفزة منذ حرب 1967، إذ زادت ميزانيتها 65% إلى 46.5 مليار دولار، بينما حلّت الصين في المرتبة الثانية عالميا بإنفاق 314 مليار دولار بزيادة 7% ممثلة نصف موازنات آسيا وأوقيانوسيا، مع استثمارها في التحديث السيبراني والنووي.

رغبة دول الناتو في التوسع مستقبلا

ونوّه التقرير إلى أن دول الناتو تتجه نحو مشاريع استحواذ ضخمة خلال السنوات المقبلة، بينما يحتمل أن تواجه الميزانيات الوطنية مقايضات صعبة بين الدفاع والبرامج الاجتماعية.