«الخارجية الصينية»: سنواجه التعريفات الجمركية الأمريكية لحماية العدالة والإنصاف

«الخارجية الصينية»: سنواجه التعريفات الجمركية الأمريكية لحماية العدالة والإنصاف

«الخارجية الصينية»: سنواجه التعريفات الجمركية الأمريكية لحماية العدالة والإنصاف

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأن وزارة الخارجية الصينية، ردت على تصريحات أوكرانيا عن مشاركة مواطنين صينيين في الحرب، وقالت: «إننا ندعو الأطراف المعنية إلى أن تكون واعية وأن تمتنع عن التصريحات غير المسؤولة».

وأضافت وزارة الخارجية الصينية، أنّ الصين لن تجلس مكتوفة الأيدي، وتسمح بحرمان شعبها من حقوقه ومصالحه المشروعة، لذا ستواجه التعريفات الجمركية الأمريكية من أجل حماية العدالة والإنصاف الدوليين.

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