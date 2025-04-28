خيام الأطفال في غزة تحت نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

كتبت: رشا فؤاد

أكد يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المنازل في القطاع، موضحا أن هناك 3 غارات استهدفت 3 منازل في خان يونس وغزة وشمال القطاع، وأسفرت عن قرابة 35 شهيدا، كما ارتفع عدد الشهداء في منزل كوارع بخان يونس إلى 10 بعد ما تمكنت طواقم الدفاع المدني اليوم من انتشال مزيد من الجثامين من تحت أنقاض هذا المبنى المدمر.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف خان يونس

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في غرب مدينة خان يونس الليلة الماضية، خلفت شهيدا وعدد من الجرحى إلى جانب عدد من الشهداء الذين ارتقوا إثر سلسلة من الغارات التي استهدفت المناطق الغربية من مدينة خان يونس وكذلك البلدات الشرقية.

ارتقاء 10 شهداء ووصول جثامينهم إلى مستشفى الشفاء بغزة

وتابع: «المقاتلات الإسرائيلية غارت على منزل الغماري في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة، صباح هذا اليوم، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء ووصول جثامينهم إلى مستشفى الشفاء بغزة، كما أن سكان المنطقة مازالوا يبحثون بأقل الإمكانات وبأيديهم عن بقية الضحايا تحت كتلة خرسانية كبيرة خلفتها هذه الغارة التي دمرت عددا من المنازل المحيطة».