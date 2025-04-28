كاتب صحفي: مصر تواجه مخطط تهجير الفلسطينيين وتلعب الدور الأكبر إنسانيًا في غزة

كتبت: أية محسن

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ المحاولات مستمرة لإرباك المنطقة عبر التصعيد في غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، بهدف تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري.

وأوضح رفعت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر كانت واعية مبكرًا لهذا المخطط، وتحركت منذ اللحظة الأولى لمحاصرته عبر عرض القضية على جميع الأطراف السياسية، سواء رؤساء دول أو حكومات أو وزراء خارجية، وآخرهم وزير الخارجية الإيطالي.

وأشار إلى أنّ مصر تطرح بوضوح أنّ الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، مؤكداً أنّ القاهرة تتحرك وفق مخطط معاكس للمخطط الصهيوني، يسعى لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده.

وتابع رفعت أنّ مصر استقبلت حتى الآن نحو 107 آلاف مصاب فلسطيني للعلاج، إضافة إلى 16 ألف مرافق، وأجرت أكثر من 5160 عملية جراحية حتى الأسبوع الأول من أبريل الجاري، لافتًا إلى أنّ مصر تحملت العبء الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت إلى أنّ أكثر من 75% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة جاءت عبر مصر، مع تسجيل رقم قياسي في عدد الشاحنات التي تم إرسالها، مؤكدا أنّ الدور المصري الإنساني أصبح واضحًا ومعترفًا به عالميًا.