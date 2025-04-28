«التموين» تطرح منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية على منصة أمازون

أعلنت وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدء طرح مجموعة متنوعة من منتجاتها على منصة أمازون مصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بتوسيع قنوات تسويق وتوزيع منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والوصول بها إلى أكبر عدد من المستهلكين عبر مختلف الوسائل الحديثة.

طرح منتجات التموين على منصة أمازون

وذكر بيان وزارة التموين منذ قليل، أن هذا التعاون يأتي ثمرة للتنسيق المشترك بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة أمازون مصر، في خطوة تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من أحدث وسائل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز تواجد المنتجات الوطنية عالية الجودة على المنصات الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستهلكين.

وتشمل قائمة المنتجات المطروحة عبر المنصة مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنظمات والعناية الشخصية، وغيرها من السلع الاستهلاكية التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وذلك تلبية لاحتياجات المستهلكين بمختلف شرائحهم.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في توفير المنتجات للمواطنين بطرق أكثر سهولة ويسر، مع مواصلة العمل على تنمية التعاون مع كبرى الكيانات التجارية والمنصات الإلكترونية العالمية، بما يعزز من تواجد المنتجات المحلية، ويعكس جودة الصناعة المصرية، ويدعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتنشيط التجارة الإلكترونية.

وتعهدت الشركة بمواصلة تطوير خدماتها ومنتجاتها بما يتناسب مع متطلبات السوق المصري الحديث، في إطار رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين تجربة المستهلك.