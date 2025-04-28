المخرج ألكسندر باين يترأس لجنة تحكيم الدورة الـ82 من «فينيسيا السينمائي»

كتبت - نورهان نصرالله

كشفت إدارة الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختيار المخرج الأمريكي ألكسندر باين، ليترأس لجنة التحكيم الرئيسية للمهرجان المقام في الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأشاد المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي، ألبرتو باربيرا، في بيان له، بانتماء المخرج ألكسندر باين إلى «دائرة صغيرة من صانعي الأفلام وعشاق السينما، الذين يغذي شغفهم بالسينما معرفتهم بأفلام الماضي وفضولهم تجاه السينما المعاصرة، دون أي حدود أو حواجز»، متابعا: «هذه الصفات إلى جانب خبرته ككاتب سيناريو، تجعله مرشحًا مثاليًا لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي، المكلفة بتقييم الأفلام من جميع أنحاء العالم».

وأضاف باربيرا: «أنا ممتن لألكسندر لقبوله دعوتي، التي تُوطّد علاقة معرفة تعود إلى أيام فيلم تخرجه القصير في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس».

ومن جانبه، عبر المخرج ألكسندر باين على فخرخ بترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، قائلا: «إنه لشرف عظيم وسعادة بالغة أن أكون عضوًا في لجنة تحكيم المهرجان، على الرغم من أنني أشارك صناع الأفلام ترددهم في مقارنة الأفلام ببعضها البعض، إلا أنني أُقدّر تاريخ مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يمتد لقرابة مئة عام، والذي احتفى فيه بشدة بالفيلم كشكل فني. لا يسعني إلا أن أكون متحمسًا للغاية».

ترشح أعمال «باين» لـ24 جائزة أوسكار

شارك المخرج الحائز على جائزتي أوسكار في فينيسيا السينمائي آخر مرة بفيلم الخيال العلمي الكوميدي «Downsizing»، الذي تدور أحداثه حول بشر يتم تصغيرهم لإنقاذ الكوكب، من بطولة مات ديمون، والذي افتتح فعاليات المهرجان عام 2017.

رُشِّحت أفلام باين الثمانية الروائية لـ 24 جائزة أوسكار، منها أربع جوائز أفضل فيلم وثلاث جوائز أفضل مخرج، كما فاز مرتين بجائزة أفضل سيناريو مُقتبس، كما فاز فيلمه الأخير «The Holdovers» بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عام 2024، والتي حصلت عليها الممثلة دافين جوي راندولف.