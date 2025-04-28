ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ10 ملايين جنيه

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ10 ملايين جنيه

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ10 ملايين جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية

في مديرية أمن جنوب سيناء، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة، وعُثر بحوزته على 80 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وسيارة، أما في مديرية أمن الإسماعيلية، فقد تمّ ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 5 كيلو جرامات من مخدر الآيس شابو.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وحماية المجتمع.

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