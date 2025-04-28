«جي إس إم للدراسات»: مفاوضات روسيا وأوكرانيا تسودها الفوضى وغياب الطرح الجاد

كتبت: رشا فؤاد

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للدراسات من موسكو، أن التصريحات المتعلقة بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يشوبها قدر من الفوضى والتضارب، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات مرشحة للفشل في نهاية المطاف، نظرًا لغياب أي مقترحات جادة تضع حلا شاملا للأزمة.

رسالة للعالم بأن روسيا مستعدة للاستمرار في المعركة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح أطروحات من أجل الوصول إلى حل سريع، مشيرا إلى أن مشهد عرض روسيا لتدريبات كوريا الشمالية في معركة كورسك، إذ أنها تعتبر رسالة للدول الأخرى بأن روسيا مستعدة للاستمرار في هذه المعركة وهناك من يساعدها في هذا الموضوع.

روسيا استقدمت منظومات راجمات صواريخ من كوريا الشمالية

وتابع: «روسيا استقدمت منظومات راجمات صواريخ من كوريا الشمالية، لذا كان لابد من وجود قوات كورية شمالية على أرض الميدان مباشرة حتى تساعد المختصين الروس في استخدام هذه المنظومات جميعها، كما تحاول روسيا تجنيد أكبر عدد ممكن من القوات في صفوفها».