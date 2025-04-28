رئيس جامعة المنيا يفتتح فعاليات «الأسبوع المهني للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال»

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فعاليات الملتقى التوظيفي "الأسبوع المهني للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال"، الذي تنظمه كلية الألسن بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني، والمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2025.

تطوير مهارات الطلاب في مجالات الابتكار والإبداع

وأكد "فرحات" دعم الجامعة الكامل لهذا الملتقى النوعي، مشددًا على أهمية تنظيم فعاليات مماثلة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتأهيله.

وأعلن تعميم فكرة الملتقى على جميع كليات الجامعة من أجل إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة وقادرون على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا تقديم جميع أشكال الدعم للطلاب.

وأشارت الدكتورة مروة الشريعي، عميد كلية الألسن، إلى أهمية الملتقى في ربط الطلاب بسوق العمل، مشيدة بالدعم المتواصل من رئيس الجامعة لتطوير مهارات الطلاب في مجالات الإبداع والابتكار، وتعزيز مبدأ الشراكة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل.

تقديم فرص تدريبية وتوظيفية حقيقية

وأكدت الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب، مشيدةً بالمشاركة الفعالة من طلاب كلية الألسن.

وكشفت عن إنشاء 8 شركات ناشئة داخل مركز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المركز حصل على الترتيب 29 دوليًا، ما يعزز من دور جامعة المنيا في الابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت الدكتورة لميس الجافي، مدير مركز التطوير المهني، أن الملتقى يوفر منصة قوية للتواصل بين الطلاب والخريجين وسوق العمل من خلال تقديم فرص تدريبية وتوظيفية حقيقية، وتطوير مهاراتهم عبر ورش عمل متخصصة.

ويتضمن الملتقى، عقد جلسات تعريفية بالجهات المشاركة، وعروض توضيحية عن المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية، ما يتيح للمشاركين فرصًا حقيقية للتواصل المباشر مع ممثلي الشركات والمؤسسات، إضافة إلى عقد مجموعة من الورش التدريبية المسبقة، شملت مبادئ ريادة الأعمال، وإعداد السيرة الذاتية الاحترافية، واجتياز المقابلات الشخصية.