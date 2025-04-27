من الطفولة المبكرة إلى سوق العمل.. تفاصيل خطة تعزيز المهارات الرقمية في المدارس

استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية.

تطبيق مقررات سيسكو Cisco

وخلال اللقاء تم بحث جدول أعمال مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 45 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذى يتضمن بدء أعمال التطوير لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في إطار مشروع «روضات جيل ألفا».

كما ناقش اللقاء البدء في تطبيق مقررات «سيسكو Cisco» للمهارات الرقمية في مجال الشبكات والأمن السيبراني والذى يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن في مجالات التكنولوجيا في المدارس الثانوية بمختلف أنواعها.

كما تمت مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهنى للطلاب في صيف 2025 لخريجى المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS,PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولي في هذا الصدد.

توفير مهارات متنوعة لخريجي المرحلة الثانوية

وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم بما يسهم في دعم العملية التعليمية، والتزام الوزارة بتوفير مهارات متنوعة لخريجي المرحلة الثانوية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفير معايير الجودة التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المشار إليها بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية وفقا لرؤية مصر 2030 وما بعدها.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم يحقق التكامل في رؤية تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والتنسيق بين الجهود في مختلف المشروعات التعليمية التي تخدم أهداف الدولة المصرية وتحقق الرفاهية وتؤمّن فرص العمل للمواطن المصري.