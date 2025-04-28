مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب

مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب

مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود، الأستاذ بكلية الهندسة، نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تطوير 80 قاعة دراسية بجامعة المنيا

وفي وقت سابق، استعرض رئيس الجامعة، الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التحتية والبحثية والأكاديمية بمختلف الكليات، مؤكدًا ضرورة سرعة التقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحقيق التميز المؤسسي.

وشدد على بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحرم الجامعي؛ تشمل في مرحلتها الأولى تطوير 80 قاعة دراسية وتحويلها إلى قاعات ذكية، على أن تشمل المرحلة التالية 160 قاعة أخرى؛ بما يتوافق مع معايير جامعات الجيل الرابع.

تحسين جودة التعليم الطبي

وأشار إلى أن جامعة المنيا تواصل تطوير مستشفى طب الأسنان لتقديم خدمات طبية متميزة للطلاب والمجتمع؛ لتعزيز البنية التحتية للمستشفى وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ بما يسهم في تحسين جودة التعليم الطبي وتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

وأعلن "فرحات" استعداد الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي عام 2026، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها، إذ تنظم كل كلية احتفالية خاصة بها، على أن تختتم الجامعة هذه المناسبة بإقامة احتفالية كبرى بحضور لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، تعكس ما وصلت إليه جامعة المنيا من تطور وتميز.

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